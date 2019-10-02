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Рязанский молокозавод оштрафовали на 200 тысяч за загрязнение Оки. Об этом
Известно, что ООО «Тырновский молочный завод» сбрасывал производственные стоки в Оку.
Прокуратура привлекла предприятие к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Молокозаводу грозит штраф — 200 тысяч рублей.
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