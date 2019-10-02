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10:31, 2 октября 2019 163
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Рязанский молокозавод оштрафовали на 200 тысяч за загрязнение Оки

Рязанский молокозавод оштрафовали на 200 тысяч за загрязнение Оки

Рязанский молокозавод оштрафовали на 200 тысяч за загрязнение Оки. Об этом сообщил сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Известно, что ООО «Тырновский молочный завод» сбрасывал производственные стоки в Оку.

Прокуратура привлекла предприятие к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Молокозаводу грозит штраф — 200 тысяч рублей.


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