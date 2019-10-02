Рязанцы напишут «Есенинский диктант»

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С 5 по 9 октября в четвертый раз в Рязани пройдет акция «Есенинский диктант», посвященная дню рождения Есенина. Принять участие можно в очной или в заочной форме. Об этом сообщил
Текст диктанта разсместят 5 октября на
Принять очное участие можно 5 октября в 11:00 в библиотеке имени Горького. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться
20 ноября появится общий межрегиональный рейтинг.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.