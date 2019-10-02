Рязанцев позвали на субботник в Дашково-Песочне

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В субботу, 12 октября, рязанцев пригласили на уборку мусора в посадке в Дашково-Песочне, сообщили
Всем желающим принять участие раздадут мешки и перчатки.
Начало субботника в 10:00.
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