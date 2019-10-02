Рязанцам перестанут присылать налоговые квитанции. Об изменениях получения уведомлений рассказали на пресс-конференции в управлении региональной налоговой службы в среду, 2 октября.

Как отметил замруководителя рязанского управления Михаил Минко, теперь реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему укажут в самом уведомлении то есть, отдельную квитанцию не пришлют.

Кроме того, в документе отображаются только те объекты, сумма налога по которым больше нуля.

По словам Михно, уведомление не будут отправлять, если все объекты, указанные в нем, освобождаются от оплаты налога. Также их не получат те рязанцы, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц.

«Уточню, что еще не все документы доставлены до жителей области. Предлагаем раньше времени не обращаться в налоговую за распечаткой. Если до 1 ноября вы не получите уведомление, то уже надо беспокоиться и обращаться в МФЦ или в налоговую», — отметил Минко.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками Аллы Кондаковой, «за незаконное уклонение от уплата налога будут начислены пени за каждый день просрочки». При этом, нарушителям запретят выезжать за границу.

В управлении также напомнили, что кроме банка налог можно оплатить онлайн в личном кабинете на сайте .

По состоянию на 1 октября 2019 года рязанцы заплатили 648 миллионов рублей имущественных налогов. Это на 207 миллионов рублей больше, чем за прошлый год.