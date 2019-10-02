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Владимир Путин отправил в отставку начальника владимирского УФСИН Андрея Виноградова. Об этом сообщают «
Генерал-майора внутренней службы освободили от должности в понедельник, 30 сентября. Он руководил ведомством с конца 2010 года.
И.о. главы регионального УФСИН назначили первого заместителя Виноградова Василия Мелюка. Причину отставки предыдущего начальника не называют.
За последний год в регионе неоднократно разгорались скандалы из-за нарушений прав заключенных.
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