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21:33, 2 октября 2019 119
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Приставы задержали двоих рязанцев, объявленных в розыск

Приставы задержали двоих рязанцев, объявленных в розыск

Во вторник, 1 октября, судебные приставы задержали двоих жителей Рязанской области, объявленных в розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФССП.

Так, на пропускном пункте в здании Сараевского суда остановили мужчину, который уклонялся от наказания за незаконный оборот наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).

После этого приставы задержали женщину, подозреваемую в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК и часть 2 пункт «з» статьи 111 УК).

Нарушителей передали в ухоловское отделение УФСИН.


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