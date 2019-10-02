Приставы задержали двоих рязанцев, объявленных в розыск

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Во вторник, 1 октября, судебные приставы задержали двоих жителей Рязанской области, объявленных в розыск. Об этом сообщила
Так, на пропускном пункте в здании Сараевского суда остановили мужчину, который уклонялся от наказания за незаконный оборот наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).
После этого приставы задержали женщину, подозреваемую в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК и часть 2 пункт «з» статьи 111 УК).
Нарушителей передали в ухоловское отделение УФСИН.
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