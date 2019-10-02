Появилось видео аварии с вылетевшей на тротуар машиной в Канищеве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В группе «
Авария произошла в среду, 2 октября. Рядом с домом №28 по улице Бирюзова столкнулись «ВАЗ-2111» и Land Rover.
После ДТП Land Rover по инерции продолжил движение и сбил знак «Пешеходный переход». В результате происшествия водитель и два пассажира «одиннадцатой» в возрасте 36-ти лет и 31-го года
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг в Рязанской области потеплеет до +20 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Во Владимире алкоголика осудили за развращение шестилетней девочки
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.