Подросток на спор «заминировал» школу в Сараях

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Во вторник, 1 октября, подросток на спор сообщил в полицию о ложном минировании рязанской школы, пишет издательство «
Оперативники определили человека, с телефона которого был сделан звонок. Им оказался житель Сараев, а звонившим — его несовершеннолетний сын.
Выяснилось, что мальчик на перемене поспорил со своими друзьями о том, что он позвонит в полицию, сообщит о минировании школы, и его не вычислят.
Решается вопрос о постановке школьника на учет.
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