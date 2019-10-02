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11:39, 2 октября 2019 79
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Подросток на спор «заминировал» школу в Сараях

Подросток на спор «заминировал» школу в Сараях

Во вторник, 1 октября, подросток на спор сообщил в полицию о ложном минировании рязанской школы, пишет издательство «Пресса».

Оперативники определили человека, с телефона которого был сделан звонок. Им оказался житель Сараев, а звонившим — его несовершеннолетний сын.

Выяснилось, что мальчик на перемене поспорил со своими друзьями о том, что он позвонит в полицию, сообщит о минировании школы, и его не вычислят.

Решается вопрос о постановке школьника на учет.


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