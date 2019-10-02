Над аркой дома в центре Владимира установили часы

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Во вторник, 1 октября, над аркой дома №90 на Большой Московской улице установили часы. Их диаметр достигает 0,8 метра,
Часы с белым циферблатом и черными арабскими цифрами сделали в Санкт-Петербурге.У них есть подсветка и механизм, самонастраивающийся через GPS-навигатор.
Часы откроют в четверг, 3 октября, в 12:00. На церемонии будут руководители города и члены общественных организаций.
Отмечается, что механизм часов может работать при температуре от -30 до +50 градусов.
Фото с
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.