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9:57, 2 октября 2019 104
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Над аркой дома в центре Владимира установили часы

Над аркой дома в центре Владимира установили часы

Во вторник, 1 октября, над аркой дома №90 на Большой Московской улице установили часы. Их диаметр достигает 0,8 метра, сообщил сайт администрации города. За этим домом начинаются Богословский переулок и лестница, ведущая к Вокзальной площади.

Часы с белым циферблатом и черными арабскими цифрами сделали в Санкт-Петербурге.У них есть подсветка и механизм, самонастраивающийся через GPS-навигатор.

Часы откроют в четверг, 3 октября, в 12:00. На церемонии будут руководители города и члены общественных организаций.

Отмечается, что механизм часов может работать при температуре от -30 до +50 градусов.

Фото с сайта администрации Владимира


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