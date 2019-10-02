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Из-за неработающего светофора в Канищеве образовалась пробка. Фото появилось в группе «
«Три часа не работает светофор на улице Интернациональной, регулировщика так и нет», — говорится в сообщении.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение затруднено от улицы Интернациональной в сторону города.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.