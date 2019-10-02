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17:53, 2 октября 2019 120
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Гражданина Китая оштрафовали за организацию незаконной миграции в Калужской области

Гражданина Китая оштрафовали за организацию незаконной миграции в Калужской области

Фото: Pixabay.com

Гражданина Китая оштрафовали за организацию незаконной миграции в Калужской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2017—2018 году мужчина вместе с россиянином (дело в отношении него выделили в отдельное производство) нашел работу и дом десяти гражданам КНР, Таджикистана и Узбекистана. Они жили в деревне Юрятино Тарусского района без постановки на миграционный учет.

58-летнего гражданина Китая признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 322.2 УК и оштрафовали на 400 тысяч рублей.


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