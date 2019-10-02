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11:58, 2 октября 2019 397
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Директор управляющей компании опроверг информацию о том, что десантник сломал дверь многоэтажки в Кальном

Директор управляющей компании опроверг информацию о том, что десантник сломал дверь многоэтажки в Кальном

Директор управляющей компании «Горожанин» Александр Кулаев опроверг информацию о том, что курсант десантного училища сломал дверь многоэтажки в Кальном. В среду, 2 октября, в беседе с корреспондентом RZN.info руководитель УК рассказал подробности произошедшего.

«Информацию о порче имущества в доме на Быстрецкой увидел в интернете, был возмущен поведением десантника и планировал написать заявление в полицию и училище. Однако оказавшись на месте я убедился, что со стеклянной дверью все в порядке: нет сколов, магнитный замок не поврежден», — поделился Кулаев.

Он отметил, что «посчитал своим долгом» написать руководству вуза письмо в защиту курсанта.

Директор управляющей компании добавил, что доступ к камере на входной двери имеет каждый житель дома.

При этом жильцы высотки на Быстрецкой на поврежденную дверь в организацию не обращались.

Напомним, ранее в редакцию житель дома прислал в редакцию ролик, на котором десантник пытается силой открыть дверь в подъезд. Читатель заявлял, что дверь вырвали из магнитного замка.


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