Директор управляющей компании опроверг информацию о том, что десантник сломал дверь многоэтажки в Кальном

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Директор управляющей компании «Горожанин» Александр Кулаев опроверг информацию о том, что курсант десантного училища сломал дверь многоэтажки в Кальном. В среду, 2 октября, в беседе с корреспондентом
«Информацию о порче имущества в доме на Быстрецкой увидел в интернете, был возмущен поведением десантника и планировал написать заявление в полицию и училище. Однако оказавшись на месте я убедился, что со стеклянной дверью все в порядке: нет сколов, магнитный замок не поврежден», — поделился Кулаев.
Он отметил, что «посчитал своим долгом» написать руководству вуза письмо в защиту курсанта.
Директор управляющей компании добавил, что доступ к камере на входной двери имеет каждый житель дома.
При этом жильцы высотки на Быстрецкой на поврежденную дверь в организацию не обращались.
Напомним, ранее в редакцию житель дома прислал в редакцию
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