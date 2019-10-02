Бывший начальник скопинской колонии признался во взяточничестве

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника скопинской колонии, которого обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил
По данным следствия, на протяжении 2016-2019 годов мужчина получал взятки деньгами и ценными вещами на сумму свыше 140 тысяч рублей. За это он «совершал в отношении осужденных незаконные действия или бездействия», предупреждал их о проверках, разрешал пользоваться телефонами.
Кроме того, в июне 2017 года и октябре 2018 года замначальника забрал у заключенных телефоны, но не оформил их, а забрал себе.
В результате работы сотрудников ФСИН и ФСБ в отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 3 статьи 290 УК и части 1 статьи 285 УК.
На момент задержания обвиняемый занимал одну из начальствующих должностей в управлении ФСИН по Московской области, его
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