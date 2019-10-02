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10:15, 2 октября 2019 215
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Бывший начальник скопинской колонии признался во взяточничестве

Бывший начальник скопинской колонии признался во взяточничестве

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника скопинской колонии, которого обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, на протяжении 2016-2019 годов мужчина получал взятки деньгами и ценными вещами на сумму свыше 140 тысяч рублей. За это он «совершал в отношении осужденных незаконные действия или бездействия», предупреждал их о проверках, разрешал пользоваться телефонами.

Кроме того, в июне 2017 года и октябре 2018 года замначальника забрал у заключенных телефоны, но не оформил их, а забрал себе.

В результате работы сотрудников ФСИН и ФСБ в отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 3 статьи 290 УК и части 1 статьи 285 УК.

На момент задержания обвиняемый занимал одну из начальствующих должностей в управлении ФСИН по Московской области, его заключили под стражу.

Во время расследования мужчина отрицал свою вину, но «под тяжестью собранных доказательств» признался. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.


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