В Рязанской области объявили метеопредупреждение

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Фото: Pixabay.com
Утром в субботу, 19 октября, в Рязанской области ожидается туман. Метеопредупреждение выпустила
Видимость при тумане составит 200-500 метров.
Рязанцам напомнили единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —
Также при несчастном случае можно обратиться по номерам 101 и 112.
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