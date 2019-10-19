В ночь на воскресенье в Рязанской области ожидается туман

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В ночь на воскресенье, 20 октября, в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +12, +17 градусов.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.