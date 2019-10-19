RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанец украл 350 метров телефонного кабеля, сообщили в
В полицию обратился мужчина, который обечпечивает телефонную связь для жильцов дома на улице Бирюзова. Он рассказал, что из двух домов похитили 350 метров кабеля.
Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 47-летнего мужчина из соседнего дома.
У него обнаружили и изъяли похищенный кабель. В отношении рязанца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спасском районе произошло серьезное ДТП с фурой
|
cледующая новость →Рязанцу грозит пять лет за организацию незаконной миграции
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.