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Фото: Pixabay.com
Рязанцу грозит пять лет за организацию незаконной миграции, сообщила
Полицейские совместно с представителями УФСБ России по Рязанской области установили, что проживающие в селе Кущуново 30-летний и 22-летний граждане Таджикистана нарушают миграционное законодательство.
К фиктивной постановке их на учет причастен 57-летний житель села Кущуново. Он предоставил уроженцам Средней Азии жилье и привлекал их к строительным работам.
По данным следствия, злоумышленник заплатил хозяйке дома в селе Секирино четыре тысячи за разрешение на фиктивный учет иностранцев.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.
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