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Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает
Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Муж, жена и двое детей отдыхали в курортном городе Кемер. Они решили арендовать трехместный электрический велосипед, чтобы на нем посетить расположенный неподалеку от города каньон Гейнюк.
На горной дороге глава семейства не справился с управлением, в результате чего велосипед упал в пропасть. Родители и их десятилетний сын отделались ушибами, а пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.
По пути в больницу скончалась.
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