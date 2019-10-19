Летевший в Москву самолет сел из-за сообщения о бомбе

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Фото: Pixabay.com
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе, передает
Самолет Boeing 737 компании «Smartavia» следовал по рейсу Улан-Удэ — Москва .
На борту находится порядка 150 человек. По последним данным, самолет уже приземлился, а человека, сообщившего о бомбе, задержали.
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