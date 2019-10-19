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18:58, 19 октября 2019 225
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Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель. Советы опубликовал портал «АвтоВзгляд».

Как отметили в сообщении, при выборе «зимнего» масла самое главное — не синтетическая основа, а категория вязкости, от которой напрямую зависит, до какой температуры (ниже нуля) оно сможет оставаться достаточно жидким, чтобы выполнять свои функции.

Чтобы понять, при какой температуре допустимо использовать масло, нужно из первого числа названия вычесть 40. Для примера эксперты взяли моторное масло с надписью 10W30. При вычете получается -30 градусов.

Эксперты отметили, что опасны для двигателя энергосберегающие масла с маркировкой «A5/B5» на синтетической основе. После использования «синтетики», автомобилю может понадобиться ремонт, добавили в сообщении.


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