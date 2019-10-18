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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец угрожал знакомому заточенной ложкой, об этом
Во время застолья между жителями села Муравлянка Сараевского района произошел скандал. Хозяин дома приревновал жену к приятелю.
Мужчины попытались выяснить отношения, для этого рязанец взял заточенную ложку. Он угрожал убить столовым прибором своего гостя.
На рязанца завели уголовное дело по статье 119 части 1 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчину будут судить.
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