В субботу в Рязанской области ожидается до +16 градусов

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В субботу, 19 октября, в Рязанской области ожидается до +16 градусов. Прогноз погоды на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер днем южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16.
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