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13:20, 18 октября 2019 124
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В Рязани выбрали лучшего сварщика

В Рязани выбрали лучшего сварщика

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 18 октября, в Рязанском колледже электроники прошел конкурс на лучшего сварщика. В нем поучаствовали 12 человек от предприятий из Рязани и Сасова.

Соревнования открыл доктор технических наук, академик РАН, завкафедрой технологии сварки и диагностики МГТУ имени Баумана Николай Алешин. Он отметил, что региону требуются свои квалифицированные кадры.

«Профессия сварщика всегда была престижной в технологической среде, потому что без него не обходилась ни одно производство. Я уверен, что сегодня на наших стройках должны трудиться не мигранты, а свои квалифицированные специалисты», — сказал Алешин.

Также к словам ученого присоединился зампред регионального правительства Роман Петряев.

«Я знаю, каково это работать на производстве: руководил цехами, был директором завода. Сегодня профессия сварщика тесно связана с высокими технологиями и каждый из вас в работе постоянно развивает свое мастерство. Желаю вам бескомпромиссной борьбы, честной конкуренции и успешного обмена опытом», — отметил Петряев.

Сварщики прошли тест на знание теории. Также им было необходимо соединить между собой два куска трубы методом ручной дуговой сварки на время. Для каждого из них оборудовали отдельное рабочее место с вытяжкой и дополнительным освещением.

После этого эксперты проверили заготовки на наличие внутренних и внешних дефектов.

Победитель получит приз «Академика Алешина».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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