В центре Рязани около аптеки обнаружили подозрительный предмет

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В центре Рязани около аптеки
Утром в пятницу, 18 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозной сумки около дома №76 на Первомайском проспекте.
На место выехали силовики, которые в течение получаса оцепили территорию и обследовали сумку.
Никаких опасных предметов полиция не обнаружила, в сумке лежала одежда.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».