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14:02, 18 октября 2019 237
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Стало известно о пострадавших в ДТП с «Митсубиси» и «двенадцатой» в Михайловском районе

Стало известно о пострадавших в ДТП с «Митсубиси» и «двенадцатой» в Михайловском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Водителя «двенадцатой», столкнувшегося с Mitsubishi в Михайловском районе, а также пассажирку ВАЗа доставили в Михаловскую МРБ. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пострадавшие получили переломы, ушибы и порезы. Водитель Mitsubishi отказался от госпитализации.

Местная жительница рассказала, что видела, как пострадавших привезли в больницу.

«Но надо отдать должное врачам. Очень четко слажено работали. Было очень много крови, люди в шоке, я сама испугалась и растерялась. А медики быстро провели какие-то манипуляции, помогли пострадавшим, успокоили родственников», — рассказала женщина.

После ДТП на месте происшествия не перекрывали движение.

Напомним, авария произошла в четверг, 17 октября, около 21:20 в Михайловском районе на 228 километре дороги «Рязань-Тула-Калуга».


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