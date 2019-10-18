Стало известно о пострадавших в ДТП с «Митсубиси» и «двенадцатой» в Михайловском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
Водителя «двенадцатой», столкнувшегося с Mitsubishi в Михайловском районе, а также пассажирку ВАЗа доставили в Михаловскую МРБ. Об этом пишет ИД «
Пострадавшие получили переломы, ушибы и порезы. Водитель Mitsubishi отказался от госпитализации.
Местная жительница рассказала, что видела, как пострадавших привезли в больницу.
«Но надо отдать должное врачам. Очень четко слажено работали. Было очень много крови, люди в шоке, я сама испугалась и растерялась. А медики быстро провели какие-то манипуляции, помогли пострадавшим, успокоили родственников», — рассказала женщина.
После ДТП на месте происшествия не перекрывали движение.
Напомним, авария
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