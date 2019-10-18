Следователи рассказали, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены

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Замруководителя главного управления криминалистики, СК генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов рассказал, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены. Интервью с ним опубликовала «
«Никаких следов не было. Криминалисты заполнили помещение специальным паром, который выявляет на предметах даже незначительные следы — отпечатки пальцев окрашиваются в белесоватый цвет. Так был найден единственный отпечаток, который совпал со следом гражданина, ранее судимого за кражу», — отметил Сазонов.
Напомним, за помощь в раскрытии убийства ветерана с супругой рязанец Михаил Агапкин
Как оказалось, Агапкин
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