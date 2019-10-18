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18:32, 18 октября 2019 296
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Следователи рассказали, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены

Следователи рассказали, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены

Замруководителя главного управления криминалистики, СК генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов рассказал, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены. Интервью с ним опубликовала «Комсомольская правда».

«Никаких следов не было. Криминалисты заполнили помещение специальным паром, который выявляет на предметах даже незначительные следы — отпечатки пальцев окрашиваются в белесоватый цвет. Так был найден единственный отпечаток, который совпал со следом гражданина, ранее судимого за кражу», — отметил Сазонов.

Напомним, за помощь в раскрытии убийства ветерана с супругой рязанец Михаил Агапкин получил полмиллиона. Сначала 500 тысяч перечислили в две благотворительные организации, так как глава рязанского следкома Владимир Никешкин сообщил, что «преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным работникам». Он и предложил направить полмиллиона на «лечение ветеранов Великой Отечественной».

Как оказалось, Агапкин повесил на дом камеру видеонаблюдения, кадры позже изъяли оперативники. Выяснилось, это видео также помогло вычислить предполагаемого убийцу.


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