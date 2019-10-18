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Фото: Pixabay.com
Рязанский рецидивист украл из магазина кошелек пенсионерки, сообщили в
В полицию обратилась 62-летняя пенсионерка, которая сообщила, что забыла в магазине кошелек с деньгами. Она вернулась обратно, но пропажу не обнаружила.
По камерам видеонаблюдения оперативники разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за ограбление 34-летний рязанец. В украденном кошельке было более девяти тысяч. Полицейские изъяли похищенное.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.
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