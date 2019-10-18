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Рязанка повредила ногу на скалах в Крыму, об этом сообщили на сайте «
Происшествие произошло в четверг, 17 октября, в 13:51. Спасатели эвакуировали 50-летнюю женщину со скал в районе пляжа Инжир Балаклавского района.
Пострадавшую доставили в больницу.
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