Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

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Фото: Pixabay.com
Роспотребнадзор намерен законодательно запретить производство одноразовых пластиковых пакетов. Об этом пишут «
В Минприроды пояснили, что поддерживают идею запрета пакетов, однако вопросами запрета производства в России занимается Минпромторг.
В сообщении говорится, что запрет пластиковых пакетов распространяется во многих странах мира.
«Продуктовые сети должны предложить покупателям замену упаковки: бумажные пакеты, многоразовые сумки или пакеты из биоразлагаемого пластика», — подчеркнули в ассоциации компаний розничной торговли.
Экологи уверены, что норму по ограничению производства пакетов нужно внести в национальный проект «Экология» и реализовать до 2024 года.
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