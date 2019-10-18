Под Рязанью женщина угрожала убить 74-летнюю мать

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Под Рязанью пьяная 48-летняя женщина угрожала задушить 74-летнюю мать. Об этом сообщила
В полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что дочь угрожает ей убийством.
Участковые выяснили, что 48-летняя женщина обеспокоена тем, что ее мать злоупотребляет спиртным.
Жительница Рыбного застала мать в пьяном состоянии и сделала ей замечание. Нетрезвая пенсионерка «дала понять, что эти замечания ей неприятны и неинтересны».
Между женщинами начался словесный конфликт, во время которого 48-летняя дочь угрожала задушить мать.
Пенсионерка испугалась и обратилась в полицию. С ней провели беседу о злоупотреблении спиртным. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит два года принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.