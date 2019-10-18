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11:30, 18 октября 2019 150
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

В пятницу, 18 октября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет из-за ремонта до 15:00 по следующим адресам:

  • улица Касимовское шоссе, дом 36 корпус 2;
  • улица Трудовая, дома 7, 13/38, 15, 17, 19, 21, 23, 39;
  • улица Зои Космодемьянской, дома 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40;
  • улица Рытикова, дома 9, 11, 10/28, 12, 14;
  • улица Разина, дома 45, 47;
  • улица Пугачева, дом 41.

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