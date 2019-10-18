На Северной окружной перевернулся автомобиль

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Днем в пятницу, 18 октября, на Северной окружной перевернулся Hyundai. Фото с места ДТП появилось в соцсети.
Как отметили очевидцы, авария произошла на полосе движения в сторону Борок.
Информация о ДТП уточняется.
Фото Николая Синицина и Елены Горбуновой, видео Марии Пискуновой
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