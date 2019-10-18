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Ледовый каток в Горроще построят в 2020 году. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета сообщил министр спорта Владислав Фролов.
По его словам, объект расположится на улице Шевченко.
Ранее на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия
Проект
В итоге мэрия
В 2019 году мэрия запустила голосование, в котором рязанцы
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».