Госавтоинспекция поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 километров в час

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ГИБДД поддержало увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час. Об том передает
Он отметил, что вопрос по увеличению скорости на платных дорогах, автострадах будут решать с руководителем «Автодора».
«Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших», — сказал Черников.
Ранее максимальную разрешенную скорость планировали установить на всей протяженности М-11Москва — Санкт-Петербург.
Сейчас такое ограничение есть только на участках М-11 и М-4 «Дон».
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