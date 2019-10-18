Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:46, 18 октября 2019 114
 0    0

Госавтоинспекция поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 километров в час

Госавтоинспекция поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 километров в час

ГИБДД поддержало увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час. Об том передает ТАСС со ссылкой на начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

Он отметил, что вопрос по увеличению скорости на платных дорогах, автострадах будут решать с руководителем «Автодора».

«Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших», — сказал Черников.

Ранее максимальную разрешенную скорость планировали установить на всей протяженности М-11Москва — Санкт-Петербург.

Сейчас такое ограничение есть только на участках М-11 и М-4 «Дон».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 900
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 720
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 512
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 650
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 2 250
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум