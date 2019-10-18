Главное управление ЗАГС по Рязанской области переехало в здание бывшего училища связи

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Главное управление ЗАГС по региону переехало по адресу улица Каширина, дом №1. Об этом сообщил
Ранее главное управление располагалось по адресу: улица Соборная, дом №8. Как рассказали RZN.info, переезжать обратно учреждение не будет, а останется работать по новому адресу
Отмечается, что номера телефонов и график работы остались прежними.
Напомним, ЗАГС на улице Соборной
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