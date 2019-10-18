ГИБДД планирует установить новые устройства для контроля скорости

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ГИБДД планирует установить видеофиксацию нарушений ПДД на патрульных авто, об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников,
«Оборудование устанавливается на рамку патрульного автомобиля, камеры размещены спереди и сзади, то есть могут снимать и фиксировать на 360 градусов», — отметил он.
Данные комплексы заменят переносные камеры. Он также добавил, что установка новых комплексов минимизирует недоверие населения по отношению к камерам видеофиксации ПДД.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».