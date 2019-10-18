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9:33, 18 октября 2019 208
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ГИБДД планирует установить новые устройства для контроля скорости 1

ГИБДД планирует установить новые устройства для контроля скорости

ГИБДД планирует установить видеофиксацию нарушений ПДД на патрульных авто, об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает ТАСС.

«Оборудование устанавливается на рамку патрульного автомобиля, камеры размещены спереди и сзади, то есть могут снимать и фиксировать на 360 градусов», — отметил он.

Данные комплексы заменят переносные камеры. Он также добавил, что установка новых комплексов минимизирует недоверие населения по отношению к камерам видеофиксации ПДД.


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