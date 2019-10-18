Около 600 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России»

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640 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России». Об этом сообщил
Принять участие в третьем сезоне проекта смогут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком.
Для участников моложе 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. В этом году ввели три специализированные направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Участники могут подать заявку до 27 октября как в основной конкурс, так и по любому из представленных специализаций.
Дополнительную информацию можно получить на официальном
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