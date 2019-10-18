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19:25, 18 октября 2019 94
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Около 600 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России»

Около 600 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России»

640 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Принять участие в третьем сезоне проекта смогут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком.

Для участников моложе 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. В этом году ввели три специализированные направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Участники могут подать заявку до 27 октября как в основной конкурс, так и по любому из представленных специализаций.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.


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