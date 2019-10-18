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Апелляционная жалоба обвиняемого в убийстве рязанского ветерана поступила в суд. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщили в пресс-службе областного суда.
Дата заседания пока не определилась.
Ранее адвокат обвиняемого
20-летнему Максиму Куприну
Напомним, ветерана и его супругу до смерти
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