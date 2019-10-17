Vellcom group назвал финалистов конкурса «Дом моей мечты»

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Строительный холдинг Vellcom group назвал финалистов творческого конкурса «Дом моей мечты». Из 250 работ жюри, состоявшее из профессионалов, выбрало 40 рисунков.
Победителя определят по результатам
18 художников, чьи работы наберут больше лайков, получат подарки. Кроме того, приз вручат автору лучшего рисунка по версии Vellcom group.
Участников конкурса и их родителей пригласили в ТРЦ «Премьер», где 20 октября пройдет награждение. Начало в 14:00.
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