В туалете новосибирской школы нашли мертвую девочку

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Фото: Pixabay.com
В туалете новосибирской школы нашли мертвую 15-летнюю девочку. По предварительной версии, это было самоубийство, передает
Происшествие случилось в одной из школ Советского района.
Следователи
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть направил в школу специальную комиссию.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.