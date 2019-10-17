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14:04, 17 октября 2019 138
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В Спас-Клепиках заменили надгробия на могилах красноармейцев

В Спас-Клепиках заменили надгробия на могилах красноармейцев

Фото: Издательство «Пресса»

В Спас-Клепиках заменили надгробия на могилах красноармейцев. Об этом сообщает издательство «Пресса».

К 75-летию Победы на городском кладбище убрали 12 памятников на могилах погибших участников Великой Отечественной войны, шесть из них уже обновили.

На кладбище также убрали центральную стелу. Начальник отдела благоустройства Алексей Гусев рассказал, что новая будет из черного гранита. По его словам, до конца года рабочие поставят новый металлический забор.


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