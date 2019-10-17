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Фото: Издательство «Пресса»
В Спас-Клепиках заменили надгробия на могилах красноармейцев. Об этом
К 75-летию Победы на городском кладбище убрали 12 памятников на могилах погибших участников Великой Отечественной войны, шесть из них уже обновили.
На кладбище также убрали центральную стелу. Начальник отдела благоустройства Алексей Гусев рассказал, что новая будет из черного гранита. По его словам, до конца года рабочие поставят новый металлический забор.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».