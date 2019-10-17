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Фото: Издательство «Пресса»
В Спас-Клепиках появится памятник воинам-интернационалистам. В четверг, 17 октября, его начали устанавливать на улице Свободы между памятником воину-освободителю и самолетом Л-29 (его установили в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне), сообщает издательство «
Памятник сделали из черного гранита. Вокруг него положат брусчатку. Площадка будет трехцветной: серой, желтой и красной.
Открыть памятник планируют в ноябре.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».