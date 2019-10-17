В Рязани высадят около 30 тысяч тюльпанов

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани в рамках осеннего месячника высадят около 30 тысяч тюльпанов и восемь тысяч нарциссов. Об этом сообщил
Цветы посадят на Первомайском проспекте, площади Победы, Михайловском шоссе, Бульваре Победы и у памятника Федору Полетаеву.
Мэрия также отчиталась об уборке города. В частности, на этой неделе от сухих ветвей, листвы, мусора очистили улицу Щедрина, Садовую, Вознесенскую, Стройкова, проезд Шабулина, сквер Уткина, ЦПКиО, парк Железнодорожников, бульвар Победы.
С обочин дорог с начала весеннего сезона вывезли порядка 27,5 тысяч кубометров песка и земли.
Помимо этого, спилили аварийные деревья на улицах Черновицкой, Типанова, Дзержинского, Циолковского.
Также с 10 по 16 октября промыли 466 погонных метров трубопроводов и очистили 15 ливневых колодцев и 85 решеток.
За неделю с рязанских кладбищ вывезли свыше 50 кубометров мусора.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».