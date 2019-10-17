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13:08, 17 октября 2019 59
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В Рязани пересадили кожу девочке с ожогами 15% тела

В Рязани пересадили кожу девочке с ожогами 15% тела

В Рязани пересадили кожу девочке с ожогами 15% тела. На ребенка загорелась футболка, когда она снимала чайник с плиты, рассказали журналисты телекомпании «Город».

Одиннадцатилетней девочке потребовалась пересадка кожи на животе и груди.

«Кожи там нет. Есть только гранулирующая поверхность, начинающая заживать рана, — рассказал и.о. заведующего детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин. — В силу размеров такие раны не могут зажить самостоятельно, только рубцом. Если образуется рубец, скажем 10% (процент — это ладонь каждого человека, чтоб было понятно), представьте, каков будет косметический результат, как человеку с этим жить…».

Для пересадки кожу взяли с бедра. По словам Ларькина, слой очень тонкий — всего 0,2 миллиметра. Как уточнил врач, шрама на ноге не останется, будет только небольшая пигментация.

По прогнозам специалистов, рана полностью заживет через 10-14 дней.

«Через какое-то время это будет выглядеть как сеточка, а с течением времени поверхность, на которую пересаживается кожа, сглаживается», — добавил Олег Ларькин.


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