RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани на зиму закрыли прокат велосипедов. Об этом в четверг, 17 октября,
Организаторы проката рассказали, что за сезон у них не украли и не испортили ни одного велосипеда. При этом полиция завела два уголовных дела.
За три месяца в приложении велошеринга зарегистрировали 12 тысяч рязанцев, каждый четвертый из них прокатился хоть раз.
Организаторы отметили, что «утопичная для многих в начале сезона идея «оказалась вполне жизнеспособной историей». Они также выразили надежду, что со временем в городе появятся велодорожки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский таксист проехал от преследователей 15 километров на проколотых колесах
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, когда из Рязанской области уйдет тепло
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.