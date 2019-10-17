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17:45, 17 октября 2019 143
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В Рязани на месте бывшего детсада планируют построить многоэтажку

В Рязани на месте бывшего детсада планируют построить многоэтажку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани на месте бывшего детсада планируют построить многоэтажку. Об этом корреспонденту RZN.info сообщил арендатор здании № 4-а на улице Октябрьской.

Сейчас там располагается швейное предприятие, которое в ближайшее время планирует съехать. «Здание планируют снести и построить многоэтажку», — отметил собеседник.

Ранее владелец участка с 2003 года ОАО «Тяжпрессмаш» выиграл суд у гордумы по признанию недействующим Генплана и правил землепользования и застройки на участке. Застройщик добился того, чтобы участок площадью 1 849 кв м не находился одновременно в двух функциональных зонах: зоны многоэтажной застройки (5-12 этажей) и общественно-жилой.

Согласно кадастровой карте, территория предназначена для строительства 70-ти квартирного жилого дома.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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