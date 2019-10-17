В Горроще столкнулись «Ауди» и «Шкода»

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В четверг, 17 октября, в Горроще столкнулись Audi 80 и Skoda Octavia. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Братиславской.
Подробности уточняются.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.