В пятницу в Рязанской области будет до +16 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В пятницу, 18 октября, в Рязанской области ожидается до +16 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов.
По данным синоптиков, будет преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС начала года рязанские должники за газ выплатили более 157 миллионов
|
cледующая новость →В Спас-Клепиках заменили надгробия на могилах красноармейцев
Специалисты ответили на вопросы потребителей.