В полиции рассказали о ДТП со сбитой пенсионеркой в Горроще

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 16 октября, в Рязани рядом с домом №48-а на улице Высоковольтной 47-летний мужчина на ВАЗ-2111
По предварительной информации, женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
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