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17:58, 17 октября 2019 197
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В облдуме обсудили предложения в проект закона о запрете «наливаек» в домах

В облдуме обсудили предложения в проект закона о запрете «наливаек» в домах

Госдума в первом чтении приняла закон об ограничении продажи алкоголя в «наливайках», расположенных в жилых домах. В четверг, 17 октября, в рязанской облдуме обсудили предложения в проект этого закона.

Рабочее совещание провел первый зампред регионального парламента Александр Шевырев. По его словам, жители негативно относятся к размещению таких заведений в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, потому что их работа нарушает спокойствие людей.

Зампред облдумы Михаил Кривцов рассказал, что инициированный депутатами Госдумы от «Единой России» законопроект об ограничении работы питейных заведений приняли в первом чтении 24 сентября и направили в субъекты для обсуждения.

«Сегодня идет подготовка документа ко второму чтению. Главная наша задача — сформировать предложения в законопроект, которые, с точки зрения региона, необходимы для реализации его главной идеи», — сказал он.

Советник главы администрации Рязани Ирина Полозова пояснила, что сейчас основной поток жалоб рязанцев идет на те торговые точки, которые продают спиртное без лицензии. Сейчас проверки проводят в отношении 20 таких предприятий.

Участники совещания решили, что в Госдуму нужно направить предложения о предоставлении регионам более широких полномочий по установлению ограничений, вплоть до полного запрета на розничную продажу алкоголя организациями, расположенными в многоквартирных домах.


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